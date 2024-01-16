Ром, водка и японские иены: что таможенники задержали в Красноярске в новогодние праздники

10 тысяч японских иен, ром и водка. Все это жители и гости Красноярска пытались взять с собой в другие страны или наоборот нелегально привезти домой. Об этом рассказали в пресс-службе таможни. Публикуем, что незаконно ввозят в Россию и пытаются вывезти из Красноярска 2024.
Что нелегально пытаются вывезти в другие страны из Красноярска
На первом месте стоит валюта. По закону, из страны нельзя вывозить больше десяти тысяч долларов. Но и это правило некоторые пытаются обходить. Так, женщина, вылетавшая в Китай, прихватила с собой примерно 10,5 тысяч (в пересчете на доллары). Часть валюты пришлось оставить, и не только американской.
С собой у женщины были японские иены. На таможне она в итоге оставила 10 тысяч иен (примерно 6 тысяч рублей — примечание «КП-Красноярск»), а также 259 долларов (около 22 тысяч рублей). С частью отечественных денег тоже пришлось расстаться. Женщина оставила 14 тысяч российских рублей. Все, что укладывается в норму 10 тысяч долларов, она забрала с собой.
Что нелегально пытались ввезти из других стран в Красноярск
Алкоголь. Всего за каникулы у туристов, прилетавших из Таиланда и Китая, изъяли восемь литров горячительных напитков.
Отметим, что с азиатских курортов можно вывозить не больше трех литров крепкого алкоголя. Один из красноярцев сверх нормы взял еще два с половиной литра. На борт он загрузил ром и водку.
Всего за праздничные дни возбуждено 17 административных дел на авиапассажиров за попытки что-либо вывезти из страны или ввезти.