Ром, водка и японские иены: что таможенники задержали в Красноярске в новогодние праздники

С собой у женщины были японские иены. На таможне она в итоге оставила 10 тысяч иен (примерно 6 тысяч рублей — примечание «КП-Красноярск»), а также 259 долларов (около 22 тысяч рублей). С частью отечественных денег тоже пришлось расстаться. Женщина оставила 14 тысяч российских рублей. Все, что укладывается в норму 10 тысяч долларов, она забрала с собой.