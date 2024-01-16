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Берёзовскому разрезу власти передадут 29 гектаров земли

На этой территории будут размещать вскрышные породы.

По данным двух постановлений правительства Кузбасса, Берёзовскому разрезу передадут 29 гектаров земли под отвалы. Документы накануне подписал председатель правительства Илья Середюк.

«На основании ходатайства ООО “Разрез Берёзовский” в целях размещения вскрышных пород Правительство Кемеровской области постановляет перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики… .», — далее документ перечисляет территории, которые отныне принадлежат угольщикам. Это пять земель разной площадью в Прокопьевском районе.

В конце прошлого года власти подписали семь документов о переводе сельхозземель угольщикам в разных частях Кузбасса.