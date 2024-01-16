Берёзовскому разрезу власти передадут 29 гектаров земли

«На основании ходатайства ООО “Разрез Берёзовский” в целях размещения вскрышных пород Правительство Кемеровской области постановляет перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики… .», — далее документ перечисляет территории, которые отныне принадлежат угольщикам. Это пять земель разной площадью в Прокопьевском районе.