В трёх округах Омска отключат холодную воду

Омский водоканал предупредил омичей о плановых отключениях холодного водоснабжения в домах разных округов города. Воду будут отключать по очереди, с 23 по 25 января.
Во вторник, 23 января, с 11:00 до 00:00 воды не будет на Фрунзе, 1к4 и Фрунзе, 4, а также на Н. Тухачевского, 16.
В среду, 24 января, с 10:00 до 20:00 отключение воды запланированы в Советском округе по адресам:
- пр. Мира, 57, 57а, 57 б, 61а, 55 В, 55а;
- ул. Андрианова, 32а, 34, 36, 38.
В четверг, 25 января, воды не будет в Октябрьском округе с 09:00 до 13:00 по адресам:
- ул. 1-я Железнодорожная, 40, 40а;
- ул. 15-я Рабочая, 88, 90.
У дома по улице 1-я Железнодорожная, 40 установят машину с питьевой водой.
В этот же день с 11:00 до 00:00 воды не будет в Центральном округе по адресам:
- ул. 28-я Северная, 22, 24;
- ул. Орджоникидзе, 272А, 274, 276Б, 272;
- ул. Тарская, 259к1, 261к1;
- частный сектор по улице 29-я Северная от Осоавиахимовской до Тарской.