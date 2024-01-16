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В трёх округах Омска отключат холодную воду

Это произойдёт с 23 по 25 января.
Источник: Om1.ru

Омский водоканал предупредил омичей о плановых отключениях холодного водоснабжения в домах разных округов города. Воду будут отключать по очереди, с 23 по 25 января.

Во вторник, 23 января, с 11:00 до 00:00 воды не будет на Фрунзе, 1к4 и Фрунзе, 4, а также на Н. Тухачевского, 16.

В среду, 24 января, с 10:00 до 20:00 отключение воды запланированы в Советском округе по адресам:

  • пр. Мира, 57, 57а, 57 б, 61а, 55 В, 55а;
  • ул. Андрианова, 32а, 34, 36, 38.

В четверг, 25 января, воды не будет в Октябрьском округе с 09:00 до 13:00 по адресам:

  • ул. 1-я Железнодорожная, 40, 40а;
  • ул. 15-я Рабочая, 88, 90.

У дома по улице 1-я Железнодорожная, 40 установят машину с питьевой водой.

В этот же день с 11:00 до 00:00 воды не будет в Центральном округе по адресам:

  • ул. 28-я Северная, 22, 24;
  • ул. Орджоникидзе, 272А, 274, 276Б, 272;
  • ул. Тарская, 259к1, 261к1;
  • частный сектор по улице 29-я Северная от Осоавиахимовской до Тарской.

ЖКХ