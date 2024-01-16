В Челябинске закрывается семейный парк «Хлоп-Топ» — о причинах закрытия неизвестно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«После долгих и радостных месяцев, проведенных вместе, настало время прощаться. Это нелегкое решение было принято в результате определенных обстоятельств, однако мы благодарны каждому, кто был частью нашей большой и дружной семьи», — говорится в сообщении официальной группы парка.
В Челябинске развлекательные комплексы находились на улице Артиллерийская и в ТРК «Космос». «Хлоп-Топ» в ТРК «Космос» открылся в 2019 году, а в начале 2018 года семейный парк компании появился напротив ТРК «Горки».