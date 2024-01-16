В Челябинске закрывается семейный парк «Хлоп-Топ»

«После долгих и радостных месяцев, проведенных вместе, настало время прощаться. Это нелегкое решение было принято в результате определенных обстоятельств, однако мы благодарны каждому, кто был частью нашей большой и дружной семьи», — говорится в сообщении официальной группы парка.