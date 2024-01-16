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В Хабаровском крае стоят морозы, но пока не аномальные

Впрочем, зима ещё даст о себе знать.
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 93% 757 мм рт. ст. +2°
Зима
Источник: РИА "Новости"

Середина нынешнего января выдалась морозной, но не аномально холодной. Стоят морозы, так что пощипывает нос, но они никого не пугают. Привыкли!

В Хабаровске 17 января ночью −19…-21, днем −12…-14 градусов, в Вяземском -в темное время суток −18…-20, днем −8…-10, в Бикине на рассвете — 22…-24, днем всего −7…-9 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

На севере самые сильные морозы в Охотске, ночной фон температур там −30…-32, дневной — 26…-28 градусов. В Николаевске-на-Амуре тоже холодно, ночью −28…-30, днем −17…-19 градусов. В Чегдомыне ночной фон температур −26…-28, дневной −16…-18 градусов..

В Комсомольске -на-Амуре в предрассветные часы −24…-26, в послеобеденное время −13…-15 градусов, днем пройдет небольшой снег. В Чумикане ночью −21…-23 градуса, днем −15…-17, в Аяне ночной фон температур — 18…-20, дневной −13…-15 градусов. В Советской Гавани ночью столбик термометра опустится до −21…-23, днем покажет −9…-11 градусов, в Троицком на рассвете −19…-21, после обеда — 12…-14 градусов, и тоже небольшой снег.

Девушки в этот день гадали на суженого, Святки заканчиваются, а с ними — веселое времяпровождение, когда можно было ходить в гости, принимать у себя родных и близких, кататься с горок. Всячески веселиться, а девушкам мечтать о замужестве!