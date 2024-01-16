В Хабаровском крае стоят морозы, но пока не аномальные

Середина нынешнего января выдалась морозной, но не аномально холодной. Стоят морозы, так что пощипывает нос, но они никого не пугают. Привыкли!
На севере самые сильные морозы в Охотске, ночной фон температур там −30…-32, дневной — 26…-28 градусов. В Николаевске-на-Амуре тоже холодно, ночью −28…-30, днем −17…-19 градусов. В Чегдомыне ночной фон температур −26…-28, дневной −16…-18 градусов..
В Комсомольске -на-Амуре в предрассветные часы −24…-26, в послеобеденное время −13…-15 градусов, днем пройдет небольшой снег. В Чумикане ночью −21…-23 градуса, днем −15…-17, в Аяне ночной фон температур — 18…-20, дневной −13…-15 градусов. В Советской Гавани ночью столбик термометра опустится до −21…-23, днем покажет −9…-11 градусов, в Троицком на рассвете −19…-21, после обеда — 12…-14 градусов, и тоже небольшой снег.
Девушки в этот день гадали на суженого, Святки заканчиваются, а с ними — веселое времяпровождение, когда можно было ходить в гости, принимать у себя родных и близких, кататься с горок. Всячески веселиться, а девушкам мечтать о замужестве!