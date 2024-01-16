В Челябинской области объявлено штормовое из-за порывистого ветра

Из детализированного прогноза следует, что в среду в регионе будет облачно с прояснениями, ночью на крайнем западе, днем завтра — местами пройдет небольшой снег, будут наблюдаться метели. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, локально порывы до 15−20 м/с.