В Челябинской области объявлено штормовое из-за порывистого ветра

«В отдельных районах 17 января ожидаются метели, порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в комментарии синоптиков.
Из детализированного прогноза следует, что в среду в регионе будет облачно с прояснениями, ночью на крайнем западе, днем завтра — местами пройдет небольшой снег, будут наблюдаться метели. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, локально порывы до 15−20 м/с.
«Температура воздуха ночью минус 17−22, в низинах — до 26, на крайнем западе — минус 9−14. Днем 17 января ожидается минус 10−15, на крайнем западе и крайнем севере — до минус 6 градусов», — прогнозируют специалисты.