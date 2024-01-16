Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Челябинской области объявлено штормовое из-за порывистого ветра

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 93% 757 мм рт. ст. +2°

«В отдельных районах 17 января ожидаются метели, порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в комментарии синоптиков.

Из детализированного прогноза следует, что в среду в регионе будет облачно с прояснениями, ночью на крайнем западе, днем завтра — местами пройдет небольшой снег, будут наблюдаться метели. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, локально порывы до 15−20 м/с.

«Температура воздуха ночью минус 17−22, в низинах — до 26, на крайнем западе — минус 9−14. Днем 17 января ожидается минус 10−15, на крайнем западе и крайнем севере — до минус 6 градусов», — прогнозируют специалисты.