В Башкирии ищут суперпобедителя новогодней лотереи

«Мы просим всех, кто участвовал в новогоднем тираже, проверить свои билеты. Возможно, именно вы тот самый счастливчик, но еще не знаете об этом. Для этого надо отсканировать QR-код на оборотной стороне билета. Если билет был привязан к номеру телефона, то вы должны были получить смс c суммой выигрыша. Остальные три суперпобедителя уже вышли на связь, ожидаем их в нашем лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша и, надеемся, что они поделятся своими историями», — рассказали в пресс-службе лотереи.