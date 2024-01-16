Мясо бобра, настой пихты и нельма: Что подают на фестивале уральской кухни

Так, в первом блюде сета — горячей или холодной закуске — нужно использовать уже сложившийся продуктовый бренд, некий специалитет. При подаче горячего блюда следует выбрать региональный культурный элемент — в нашем случае это камень, дерево, изделия промыслов. Самое интересное условие придумали для десертов: сладкое блюдо для завершения трапезы должно быть приготовлено из корнеплодов, овощей или грибов по принципу безотходного производства. Согласитесь, интригует! За напитки придется доплатить отдельно, но они того стоят. Например, в кофейне предложат настой пихты с душицей и смородиновой пеной, а еще отвар из зверобоя и вяленой малины. Вячеслав Красильников вдохновился душистыми травами и ягодами, которые сушит на зиму его бабушка — получилось уютно и вкусно.