Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Старый Борский мост закроют на ремонт в марте

Проезд будет организован по новому мосту.
Источник: Время

Старый Борский мост в Нижнем Новгороде закроют на ремонт с 1 марта по 31 октября, сообщил ИА «Время Н» источник в ГКУ «ГУАД», знакомый с ситуацией.

Все работы будут закончены осенью следующего года.

«Во время подготовительных работ на новом Борском мосту нанесут разметку для трех полос. В Нижний Новгород движение транспорта организуют по одной полосе нового и по одной полосе старого моста», — сказал собеседник агентства.

Выезд из города в Борский округ будет осуществляться по двум полосам нового моста.

Напомним, что старый Борский мост в Нижнем Новгороде будет закрыт на ремонт на восемь месяцев.

Также напомним, что дополнительные электрички сообщением Нижний Новгород — Моховые горы продолжают курсировать на ГЖД.