Старый Борский мост закроют на ремонт в марте

Старый Борский мост в Нижнем Новгороде закроют на ремонт с 1 марта по 31 октября, сообщил ИА «Время Н» источник в ГКУ «ГУАД», знакомый с ситуацией.
Все работы будут закончены осенью следующего года.
«Во время подготовительных работ на новом Борском мосту нанесут разметку для трех полос. В Нижний Новгород движение транспорта организуют по одной полосе нового и по одной полосе старого моста», — сказал собеседник агентства.
Выезд из города в Борский округ будет осуществляться по двум полосам нового моста.
Напомним, что старый Борский мост в Нижнем Новгороде будет закрыт на ремонт на восемь месяцев.
Также напомним, что дополнительные электрички сообщением Нижний Новгород — Моховые горы продолжают курсировать на ГЖД.