В Саках простились с героем СВО Валерием Багмет

«Простились с Багмет Валерием Валериевичем, героически погибшим в зоне СВО. Выразил искренние слова соболезнования от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова, маме — Ольге Леонидовне, родным и близким», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Валерий Багмет — выпускник сакской школы № 4, был призван по мобилизации и не колеблясь убыл в зону СВО. В Саках проживает мать погибшего героя.
12 января в городе проводили в последний путь героя СВО Кирилла Конакова, который героически погиб в боя под Купянском.