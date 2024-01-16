Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Саках простились с героем СВО Валерием Багмет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. В Саках прошло прощание с погибшим героем специальной военной операции Валерием Багмет. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
Источник: телеграм-канал

«Простились с Багмет Валерием Валериевичем, героически погибшим в зоне СВО. Выразил искренние слова соболезнования от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова, маме — Ольге Леонидовне, родным и близким», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Валерий Багмет — выпускник сакской школы № 4, был призван по мобилизации и не колеблясь убыл в зону СВО. В Саках проживает мать погибшего героя.

12 января в городе проводили в последний путь героя СВО Кирилла Конакова, который героически погиб в боя под Купянском.