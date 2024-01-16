В Волгограде спрогнозировали погоду на вторую половину января

До конца января, по прогнозам метеоролога, холода с низкими температурами будут редко. Также возможно повторение снегопадов. К субботе, 20 января, в регионе потеплеет до плюсовых значений, затем столбики термометров будут колебаться в пределах от −5 до 0 градусов. Морозов до −20 градусов не ожидается.