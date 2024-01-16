В Волгограде спрогнозировали погоду на вторую половину января

Также он назвал причину обильных осадков в городе-герое.
По словам синоптика Александра Шувалова, с начала января в Волгограде выпало почти 130% месячной нормы осадков. Причиной снегопадов метеоролог назвал расположение высотной фронтальной зоны. Все циклоны и фронтальные разделы, пересекающие европейскую часть России, задевают Волгоградскую область. Осадков добавляют и южные циклоны.
Пик морозов пришелся на прошедшие выходные. 13 и 14 января столбики термометров опустились до −20 градусов. Такие холода не аномальны для региона. Средняя температура января находится на уровне −6 градусов, что укладывается в ряд среднемесячных температур с начала 2000 года.
До конца января, по прогнозам метеоролога, холода с низкими температурами будут редко. Также возможно повторение снегопадов. К субботе, 20 января, в регионе потеплеет до плюсовых значений, затем столбики термометров будут колебаться в пределах от −5 до 0 градусов. Морозов до −20 градусов не ожидается.