Крещенские купания: кому нельзя окунаться в прорубь

По его словам, с осторожностью нужно окунаться тем, у кого артериальная гипертензия, перенесенный в прошлом инфаркт миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, а также при наличии неврологических заболеваний, в частности эпилепсии. Так, если у человека были судорожные приступы, холодная вода может спровоцировать их снова.



«Если у человека имеются хронические заболевания, но он очень хочет окунуться в прорубь в крещенские праздники, рекомендую обратиться к своему лечащему врачу и в индивидуальном порядке, в зависимости от заболевания, получить консультацию. Врач сориентирует, можно ли вам все-таки купаться и как к этому подготовиться», — подытожил Евгений Юдаков.