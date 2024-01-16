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Названы заболевания, которыми чаще всего страдают свердловчане

Самыми распространенными среди свердловчан стали заболевания системы кровообращения. Об этом свидетельствуют результаты диспансеризации 2023 года, сообщает минздрав Свердловской области.
рентген
Источник: Freepik

«У жителей региона чаще всего страдает система кровообращения — почти 68 тыс. случаев, то есть 46,6%. На втором месте — заболевания органов пищеварения, около 6 тыс. случаев. Сахарный диабет на третьем месте — более 4,2 тыс. случаев», — передает «ФедералПресс».

Злокачественных новообразований выявлено более 3 тыс. При этом почти у 118 тыс. заболевания выявлены впервые.

Напомним, в Екатеринбурге федеральная компания «ПЭТ-технолоджи» приостановила проведение диагностики онкозаболеваний методами позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ). В компании пояснили, что ОМС не покрывает траты на диагностику ПЭТ. Свердловчанам, которым нужно пройти онкоскрининг, предложили пройти исследование в отделениях «ПЭТ-технолоджи» по полису ОМС в Перми, Самаре и Омске. В свердловском минздраве заявили, что вопрос с возобновлением исследований решается.

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