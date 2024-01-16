Названы заболевания, которыми чаще всего страдают свердловчане

Напомним, в Екатеринбурге федеральная компания «ПЭТ-технолоджи» приостановила проведение диагностики онкозаболеваний методами позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ). В компании пояснили, что ОМС не покрывает траты на диагностику ПЭТ. Свердловчанам, которым нужно пройти онкоскрининг, предложили пройти исследование в отделениях «ПЭТ-технолоджи» по полису ОМС в Перми, Самаре и Омске. В свердловском минздраве заявили, что вопрос с возобновлением исследований решается.