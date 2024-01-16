Полицейские обратились к казахстанским водителям

«При ухудшении погодных условий, ограничении видимости, гололеде на дорогах страны вводятся ограничения для движения автомобилей. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения жизни и здоровья наших граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий», — обратился к казахстанцам председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.
По его словам, всего с начала зимы участки дорог в Казахстане перекрывались более тысячи раз, а за 16 дней января — более трехсот.
«Через СМИ и путем рассылки на мобильные телефоны до населения доводится информация о ситуации на конкретных участках дорог. Для обеспечения безопасности на эти участки выставляются наряды полиции, которые по необходимости осуществляют сопровождение колонн автомобилей. В случаях ограниченной видимости патрульный автомобиль с включенными маячками движется спереди и является ориентиром для движения остальных автомобилей», — подчеркнул Султанбаев.
В этом году во время закрытия дорог уже были сопровождены более 15 тысяч транспортных средств, из снежных заносов эвакуировано 433 человека, в том числе 44 ребенка и 117 автомобилей.
«В случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до 5 суток, а за повторное “непослушание” в течение года — до 10 суток. С начала года за выезд на дороги в период их закрытия к ответственности уже привлечено восемь нарушителей», — добавил полицейский.
Так, при неблагоприятных погодных условиях водителей призвали не выезжать на дальние расстояния и воздержаться от загородных поездок.