Полицейские обратились к казахстанским водителям

«В случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до 5 суток, а за повторное “непослушание” в течение года — до 10 суток. С начала года за выезд на дороги в период их закрытия к ответственности уже привлечено восемь нарушителей», — добавил полицейский.