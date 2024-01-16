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Полицейские обратились к казахстанским водителям

Представители МВД обратились к водителям в Казахстане, призвав их не выезжать на трассы при ухудшении погоды. Им напомнили о наказании за неповиновение, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
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«При ухудшении погодных условий, ограничении видимости, гололеде на дорогах страны вводятся ограничения для движения автомобилей. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения жизни и здоровья наших граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий», — обратился к казахстанцам председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев.

По его словам, всего с начала зимы участки дорог в Казахстане перекрывались более тысячи раз, а за 16 дней января — более трехсот.

«Через СМИ и путем рассылки на мобильные телефоны до населения доводится информация о ситуации на конкретных участках дорог. Для обеспечения безопасности на эти участки выставляются наряды полиции, которые по необходимости осуществляют сопровождение колонн автомобилей. В случаях ограниченной видимости патрульный автомобиль с включенными маячками движется спереди и является ориентиром для движения остальных автомобилей», — подчеркнул Султанбаев.

В этом году во время закрытия дорог уже были сопровождены более 15 тысяч транспортных средств, из снежных заносов эвакуировано 433 человека, в том числе 44 ребенка и 117 автомобилей.

«В случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до 5 суток, а за повторное “непослушание” в течение года — до 10 суток. С начала года за выезд на дороги в период их закрытия к ответственности уже привлечено восемь нарушителей», — добавил полицейский.

Так, при неблагоприятных погодных условиях водителей призвали не выезжать на дальние расстояния и воздержаться от загородных поездок.