Какие факторы вызывают загрязнение воздуха в Ташкенте — ответ Минэкологии

«В последние два года деревья вырубают в основном на территории, где планируется строительство. Более 50% таких случаев наблюдаются Ташкенте. Некоторые субъекты предпринимательства не боятся вырубать деревья, чтобы построить на этом месте жилые дома и другие здания. Грубо говоря, пытаются отделаться небольшим штрафом. Поэтому мы хотим ввести финансовые санкции в отношении юридических лиц: теперь те, кто вырубают деревья, будут дополнительно платить штраф от 100 до 300-кратного размера», — сообщил Пиров.