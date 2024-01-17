Яркие фотографии первого дня чемпионата России по женскому волейболу в Хабаровске

Первая игра на домашней площадке состоялась с читинской «Забайкалкой» — хозяйками прошлого тура. И снова «тигрицы» оказались на высоте, одержав победу со счетом 3:0 и заработав еще три очка в копилку. Некоторая неуверенность присутствовала в первой партии, но затем «тигрицы» разыгрались и довели матч до победы.