Яркие фотографии первого дня чемпионата России по женскому волейболу в Хабаровске

Свершилось — профессиональный женский волейбол спустя почти 10 лет вернулся-таки в Хабаровск. Место легендарного «Самородка» заняли «Амурские тигрицы» — молодая, только этим летом созданная команда. Тем не менее — после трех туров чемпионата России Высшей лиги «Б» группы «Сибирь» — хабаровские спортсменки уверенно идут на первом месте.
Первая игра на домашней площадке состоялась с читинской «Забайкалкой» — хозяйками прошлого тура. И снова «тигрицы» оказались на высоте, одержав победу со счетом 3:0 и заработав еще три очка в копилку. Некоторая неуверенность присутствовала в первой партии, но затем «тигрицы» разыгрались и довели матч до победы.
Смотрим фотографии первого игрового дня в Хабаровске, вспоминаем победные эмоции и готовимся к следующим играм. Кстати, у «тигриц» появился свой маскот-талисман с говорящим для хабаровчан именем Ригма. Не забудьте сфотографироваться, как будете в краевом спортивном комплексе — на домашней площадке «тигриц».