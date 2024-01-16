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Опять с утра нас ждут пробки и разбитые колени: Молдову накроет густой туман, а на улицах будет сплошной каток

Прогноз погоды от синоптиков на 17 января 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: 4 м/с 93% 754 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Пришло самое время рассказать о погодке на среду, 17 января. По-прежнему она, погодка, так себе — ни зима, ни осень.

Ночью синоптики нам прогнозируют до десяти градусов мороза, утром будет до минус пяти.

Внимание! Будьте осторожны — с раннего утра ожидаются густой туман и гололед По данным синоптиков, ночью и утром 17 января ожидается гололедица и туман. Видимость местами не будет превышать 200 метров.

Днем воздух прогреется максимум до двух градусов тепла. Осадков не ожидается. Вечером столбик термометра опустится до ноля градусов.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.