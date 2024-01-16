Опять с утра нас ждут пробки и разбитые колени: Молдову накроет густой туман, а на улицах будет сплошной каток

Пришло самое время рассказать о погодке на среду, 17 января. По-прежнему она, погодка, так себе — ни зима, ни осень.
Ночью синоптики нам прогнозируют до десяти градусов мороза, утром будет до минус пяти.
Внимание! Будьте осторожны — с раннего утра ожидаются густой туман и гололед По данным синоптиков, ночью и утром 17 января ожидается гололедица и туман. Видимость местами не будет превышать 200 метров.
Днем воздух прогреется максимум до двух градусов тепла. Осадков не ожидается. Вечером столбик термометра опустится до ноля градусов.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.