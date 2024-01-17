Жителей Ростовской области в феврале ждут длинные выходные

Еще одни длинные выходные ждут жителей Ростовской области в феврале. Соответствующая информация появилась в производственном календаре.
Согласно опубликованной информации, в феврале жителей региона ждут выходные с 23 по 26 февраля. Это связано с тем, что праздник День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать жители буду три дня.
Отметим, что в марте ситуация будет аналогичная. Международный женский день также выпадет на пятницу, поэтому ростовчане смогут еще раз насладиться длинными выходными.