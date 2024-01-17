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Жителей Ростовской области в феврале ждут длинные выходные

Жителей Ростовской области скоро ждут еще одни длинные выходные.
Источник: Комсомольская правда

Еще одни длинные выходные ждут жителей Ростовской области в феврале. Соответствующая информация появилась в производственном календаре.

Согласно опубликованной информации, в феврале жителей региона ждут выходные с 23 по 26 февраля. Это связано с тем, что праздник День защитника Отечества выпадает на пятницу, поэтому отдыхать жители буду три дня.

Отметим, что в марте ситуация будет аналогичная. Международный женский день также выпадет на пятницу, поэтому ростовчане смогут еще раз насладиться длинными выходными.