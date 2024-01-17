Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 17 января

Двоим мужчинам из Магадана грозит лечение в психиатрической больнице за нападение на полицейского. Это произошло в октябре прошлого года. Женщина вызвала полицию, потому что ее пьяный муж начал дебоширить на улице. На место прибыл участковый, который вызвал наряд. Пока тот ехал, мужчина с тоже выпившим товарищем накинулись на полицейского. Как оказалось позже, у них есть ментальные проблемы.