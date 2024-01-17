Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 17 января

Жуткая трагедия произошла накануне в Хабаровске. На улице Айвазовского стая собак насмерть загрызла мужчину. Очевидцы пытались ему помочь, но собаки не подпускали людей к своей жертве. Даже вызванные на место медики не сразу смогли отбить пациента у рассвирепевших псов. К сожалению, помочь ему врачи не смогли: пострадавший умер в карете скорой помощи. Заведено уголовное дело, личность мужчины пока не установили.
В Комсомольске-на-Амуре суд поставил точку в деле о нападении водителя маршрутного автобуса на старушку. Это произошло 2 марта прошлого года. Тогда шоферу не понравился запах, исходивший от пенсионерки. Он набросился на нее, повалил на пол и выволок из салона. После чего уехал, а бабушка осталась лежать на земле в надежде, что ей кто-то поможет.
Двоим мужчинам из Магадана грозит лечение в психиатрической больнице за нападение на полицейского. Это произошло в октябре прошлого года. Женщина вызвала полицию, потому что ее пьяный муж начал дебоширить на улице. На место прибыл участковый, который вызвал наряд. Пока тот ехал, мужчина с тоже выпившим товарищем накинулись на полицейского. Как оказалось позже, у них есть ментальные проблемы.