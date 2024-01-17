Девочка-гигант родилась во Владивостоке

«К родам мы готовились, но даже и не предполагали, что девочка будет настолько велика», — рассказала акушер-гинеколог Наталья Король.
Вес новорожденной девочки составил 5760 граммов, рост — 53 сантиметра. Женщине была проведена операция кесарево сечение, которая прошла без осложнений. Ребенок и мама чувствуют себя хорошо.
Сообщается, что девочка стала третьим ребенком семье — старшие брат и сестра также родились крупными — 4 и 5,6 кг.
Ранее «ФедералПресс» писал, что из-за необходимости постановки специального штампа в свидетельстве о рождении ребенка в Приморье наблюдаются огромные очереди в миграционном центре. Что изменилось в законодательстве и что за штамп, рассказываем тут.