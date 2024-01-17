Рейтинг регионов Дальнего Востока в огурцах: стоят от 700 до 180 рублей

После того, как Владимир Путин посетил теплице в Анадыре, в которых выращивают огурцы и помидоры в условиях Крайнего Севера, пользователи соцсетей стали обсуждать цены на овощи в Чукотском АО. Москвичи стали шутить, что даже они столько не зарабатывают, чтобы покупать овощи по чукотским ценам. Например, летом 2023 года килограмм огурцов в одном из магазинов Анадыря продавали за 570 рублей.
Ожидаемо топ-3 региона ДФО с самыми высокими заняла Чукотка (789 рублей за килограмм огурцов), Магаданская область (553 рубля) и Камчатка (433 рубля).
Приморский край на шестом месте — средняя стоимость огурцов в 2023 году была на уровне 216 рублей за килограмм. В Хабаровском крае еще дешевле — 200 рублей, что поставило регион на девятое место из 11.
Самые дешевые огурцы на всем Дальнем Востоке продаются в Еврейской автономной области. Там за килограмм в прошлом году просили в среднем 188 рублей.
Конечно, цены на овощи разнятся даже в одном регионе в зависимости от сезона. Например, дешевле всего на Чукотке огурцы в 2023 году стоили в сентябре — 712 рублей, дороже всего — в марте — 878 рублей.
В Приморском крае дешевле всего килограмм огурцов стоил в июле: 144 рубля. Максимальная цена была отмечена в феврале — 258 рублей за килограмм. В Хабаровском крае сезонность также отразилась на ценах: дешевле всего в июле (131 рубль), дороже всего — в феврале (273 рубля).
Напомним, на прошлой неделе состоялся визит президента России Владимира Путина на Дальний Восток. Президент побывал на Чукотке и в Хабаровске. Самыми обсуждаемыми темами после визита стали цены, поддержка бизнеса, новые меры поддержки для дальневосточников.