Рейтинг регионов Дальнего Востока в огурцах: стоят от 700 до 180 рублей

После того, как Владимир Путин посетил теплице в Анадыре, в которых выращивают огурцы и помидоры в условиях Крайнего Севера, пользователи соцсетей стали обсуждать цены на овощи в Чукотском АО. Москвичи стали шутить, что даже они столько не зарабатывают, чтобы покупать овощи по чукотским ценам. Например, летом 2023 года килограмм огурцов в одном из магазинов Анадыря продавали за 570 рублей.