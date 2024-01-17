Морозы до −42,5 градусов пришли в Новосибирскую область

В среду утром, 17 января, в части Новосибирской области были зафиксированы аномальные морозы. Это свидетельствуют из данных Западно-Сибирского гидрометцентра.
Самая низкая температура была в поселке Маслянино: утром там было −42,5 градуса. В Искитиме похолодало до −34,7 градусов, в Сузуне и в Ордынском было около −33 градусов. В Колывани и Мошково — около −26 градусов.
Ранее стала известна погода на Крещение. Синоптики обещают, что сильных морозов не будет.
Напомним, в конце января в НСО потеплеет до −4 градусов.