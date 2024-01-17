На Крещение в крае будет открыто 19 купелей

Спасатели отмечают, что крещенские купания лучше совершать в официальных и специально оборудованных купелях.
В крае будут работать 19 официальных мест в открытых водоемах:
— г. Ачинск р. Чулым;
— Бирилюсский район с. Новобирилюссы р. Чулым;
— Богучанский район с. Богучаны р. Ангара;
— Б. Улуйский район р. Б. Улуй;
— Енисейский район оз. Монастырское, г. Енисейск р. Енисей;
— Ермаковский район с. Ермаковское р. Оя;
— ЗАТО г. Зеленогорск р. Кан;
— Новосёловский район с. Новосёлово КВХ;
— г. Норильск оз. Оль-Гуль;
— Туруханский район п. Бор, н п. Туруханск р. Нижняя Тунгуска;
— Шарыповский район, г. Шарыпово оз. Линево, оз. Водопьянова;
— Шушенский район д. Сизая р. Голубая, с. Казанцево р. Оя;
— Таймырский МО с. Хатанга р. Хатанга;
— Эвенкийский район п. Ванавара р. Подкаменная Тунгуска, п. Тура р. Кочечум.
2 купели будут установлены в Красноярске:
— на правом берегу — в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» (Красноярский рабочий, 120);
— на левом — напротив пешеходного перехода у Центрального парка (ул. Дубровинского, 45А).
Следить за безопасностью во время окунаний в этих местах будут спасатели.