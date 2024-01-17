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На Крещение в крае будет открыто 19 купелей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В эту пятницу, 19 января, православные отметят один из самых важных праздников — Крещение Господне.
Источник: НИА Красноярск

Спасатели отмечают, что крещенские купания лучше совершать в официальных и специально оборудованных купелях.

В крае будут работать 19 официальных мест в открытых водоемах:

— г. Ачинск р. Чулым;

— Бирилюсский район с. Новобирилюссы р. Чулым;

— Богучанский район с. Богучаны р. Ангара;

— Б. Улуйский район р. Б. Улуй;

— Енисейский район оз. Монастырское, г. Енисейск р. Енисей;

— Ермаковский район с. Ермаковское р. Оя;

— ЗАТО г. Зеленогорск р. Кан;

— Новосёловский район с. Новосёлово КВХ;

— г. Норильск оз. Оль-Гуль;

— Туруханский район п. Бор, н п. Туруханск р. Нижняя Тунгуска;

— Шарыповский район, г. Шарыпово оз. Линево, оз. Водопьянова;

— Шушенский район д. Сизая р. Голубая, с. Казанцево р. Оя;

— Таймырский МО с. Хатанга р. Хатанга;

— Эвенкийский район п. Ванавара р. Подкаменная Тунгуска, п. Тура р. Кочечум.

2 купели будут установлены в Красноярске:

— на правом берегу — в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» (Красноярский рабочий, 120);

— на левом — напротив пешеходного перехода у Центрального парка (ул. Дубровинского, 45А).

Следить за безопасностью во время окунаний в этих местах будут спасатели.

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