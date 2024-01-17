Желтый код погодной опасности введен в Челябинской области до 20 часов 17 января

По классификации Гидрометцентра РФ этот код означает «погода потенциально опасна».
«Основание: в отдельных районах порывы ветра 15−20 м/с, метель. Период предупреждения: до 20 часов 17 января», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО.
В связи с неблагоприятными метеоявлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи, появления заторов на дорогах.
Местные синоптики прогнозируют, что днем в регионе будет минус 10−15, на крайнем западе и крайнем севере — до 6 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, южный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 15−20 м/с.
В Челябинске сегодня без существенных осадков, минус 12−14, ветер южный 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.
В 7.30 утра в центре города минус 19, влажность воздуха 64%, ветер южный 6−10 м/с, атмосферное давление повышенное — 749 мм ртутного столба при норме 743 мм.