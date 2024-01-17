Желтый код погодной опасности введен в Челябинской области до 20 часов 17 января

Местные синоптики прогнозируют, что днем в регионе будет минус 10−15, на крайнем западе и крайнем севере — до 6 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, южный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 15−20 м/с.