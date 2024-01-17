Мысковчанин показал, как душил 18-летнюю без вести пропавшую девушку

Следствие установило, что 30 декабря фигурант ехал на заднем сидении машины, которой управляла погибшая. Они были знакомы и ехали по технологической дороге в Мыски. После сексуальных намёков девушка резко отреагировала, чем взбесила убийцу. Он накинул ей на шею ремень безопасности и задушил. Тело спрятал в снегу.