Мысковчанин показал, как душил 18-летнюю без вести пропавшую девушку

Перед судом предстанет 35-летний мысковчанин, который убил 18-летнюю девушку. 12 января её объявили без вести пропавшей — перед Новым годом она ушла из дома и не вернулась.
Следствие установило, что 30 декабря фигурант ехал на заднем сидении машины, которой управляла погибшая. Они были знакомы и ехали по технологической дороге в Мыски. После сексуальных намёков девушка резко отреагировала, чем взбесила убийцу. Он накинул ей на шею ремень безопасности и задушил. Тело спрятал в снегу.
На допросе следователю мысковчанин подтвердил свою причастность к исчезновению девушки и показал, как убивал её и где спрятал тело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается: назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.