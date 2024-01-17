Несколько школ Перми перешли на удалёнку из-за проблем с отоплением

По словам главы города, проблемы появились в ряде школ из-за морозов. Так, в школе № 132 обучение организовано с применением электронных образовательных ресурсов, в то время как подрядчик настраивает автоматику отопительной системы. В начальных школах № 3 и 96 дети тоже учатся дистанционно из-за работ на коммунальных сетях. С 17 января на удалённое обучение перешла школа № 61, но 18 января она должна заработать в прежнем режиме.