Несколько школ Перми перешли на удалёнку из-за проблем с отоплением

Часть школ Перми перешла на удалённое обучение из-за проблем с отоплением, сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.
По словам главы города, проблемы появились в ряде школ из-за морозов. Так, в школе № 132 обучение организовано с применением электронных образовательных ресурсов, в то время как подрядчик настраивает автоматику отопительной системы. В начальных школах № 3 и 96 дети тоже учатся дистанционно из-за работ на коммунальных сетях. С 17 января на удалённое обучение перешла школа № 61, но 18 января она должна заработать в прежнем режиме.
Заменили детали бойлера в школе № 7. Там температуру удалось поднять до нормы. В детском саду № 268 администрация также провела работы по повышению температуры в группах и спальнях. Теперь она соответствует нормативам.