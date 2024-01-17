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В Башкирии решили продлить ограничение движения транспорта на трассе М-5 «Урал»

В Башкирии 17 января продлили с 5 часов введённое ранее временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта.
Источник: Башинформ

Речь идёт об участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с км 1370+000 (село Буздяк) по км 1548+651 (граница с Челябинской областью).

Как отметили в Упрдор «Приуралье», продление ограничений связано с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями. На указанной территории продолжается сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщило, что в республике сняли все ограничения движения транспорта на участке на трассе Р-240 Уфа — Оренбург.