Как пояснили в СЗППК, ускоренная «Ласточка» курсирует между двумя городами по выходным дням по расписанию: № 7931 Санкт-Петербург (06:55) — Великий Новгород (9:00) и № 7932 Великий Новгород (16:00) — Санкт-Петербург (18:08).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что дополнительные электропоезда «Ласточка» также начали курсировать между Петербургом и Выборгом.
Из Петербурга в Великий Новгород запустили ускоренную «Ласточку» за два часа
С Московского вокзала Санкт-Петербурга до Великого Новгорода начал курсировать ускоренный электропоезд «Ласточка». Он преодолевает расстояние всего лишь за два часа, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Как пояснили в СЗППК, ускоренная «Ласточка» курсирует между двумя городами по выходным дням по расписанию: № 7931 Санкт-Петербург (06:55) — Великий Новгород (9:00) и № 7932 Великий Новгород (16:00) — Санкт-Петербург (18:08).