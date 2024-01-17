Из Петербурга в Великий Новгород запустили ускоренную «Ласточку» за два часа

Как пояснили в СЗППК, ускоренная «Ласточка» курсирует между двумя городами по выходным дням по расписанию: № 7931 Санкт-Петербург (06:55) — Великий Новгород (9:00) и № 7932 Великий Новгород (16:00) — Санкт-Петербург (18:08).



Ранее «Ъ-СПб» писал, что дополнительные электропоезда «Ласточка» также начали курсировать между Петербургом и Выборгом.