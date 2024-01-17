Морозы до −47°С ждут Иркутскую область в Крещение

Крещенским морозам в этом году быть. Как корр. ИА IrkutskMedia сообщила начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, в настоящее время регион находится под влиянием холодной арктической воздушной массы, поэтому в столице Приангарья температура воздуха ночью и утром 18 и 19 января ожидается −28…-30°С, а на открытых участках местности, в частности, на заливе Якоби, где будут оборудованы единственные официальные проруби для окунания, температура может опуститься еще на три градуса и держаться в районе −33°С.
Дневные температуры в ближайшие сутки также ожидаем достаточно низкие: −18…-24°С для южных и западных районов области и −25…-30°С, местами −32…-37°С для северных районов. В ночные и утренние часы температура составит −28…-33°С и −38…-43°С на севере региона. Данные температуры характерны для января, считающегося самым холодным месяцем зимы, и ниже нормы лишь на 1−2 градуса. Такой же фон сохраняется и на 19 января. Холоднее всего будет в Киренском и Катангском районах, при этом в Катангском районе 19 января похолодает −42…-47°С", — отметила Юлия Янькова.
Морозы продержатся до 21 января, потеплеет к понедельнику. Также в Крещение ожидается небольшой снежок.