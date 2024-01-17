Морозы до −47°С ждут Иркутскую область в Крещение

Дневные температуры в ближайшие сутки также ожидаем достаточно низкие: −18…-24°С для южных и западных районов области и −25…-30°С, местами −32…-37°С для северных районов. В ночные и утренние часы температура составит −28…-33°С и −38…-43°С на севере региона. Данные температуры характерны для января, считающегося самым холодным месяцем зимы, и ниже нормы лишь на 1−2 градуса. Такой же фон сохраняется и на 19 января. Холоднее всего будет в Киренском и Катангском районах, при этом в Катангском районе 19 января похолодает −42…-47°С", — отметила Юлия Янькова.