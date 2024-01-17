К уборке дорог от снега в Омске будут привлекать осуждённых

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин рассказал, как будут усилено Управление дорожного хозяйства и благоустройства для уборки дорог от снега. В частности, будет увеличено финансирование на приобретение дополнительной спецтехники. На сегодняшний день в городе есть только 40% работающей техники от норматива.