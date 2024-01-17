К уборке дорог от снега в Омске будут привлекать осуждённых

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин рассказал, как будут усилено Управление дорожного хозяйства и благоустройства для уборки дорог от снега. В частности, будет увеличено финансирование на приобретение дополнительной спецтехники. На сегодняшний день в городе есть только 40% работающей техники от норматива.
Кроме того, к уборке города привлекают осуждённых к обязательным работам.
«Несмотря на температурные перепады и недостаток ресурсов граждане не должны чувствовать дискомфорт при передвижении по городу, поэтому мы прилагаем все усилия для наведения порядка — работаем круглосуточно, привлекаем технику сторонних организаций и подрядчиков, включаем в рабочий процесс по очистке снега людей на обязательных работах, стараемся исправить ситуацию», — рассказал Евгений Фомин.
Напомним, что в мэрии создана круглосуточная горячая линия по уборке снега. Обращения омичи могут оставить по телефону 78−79−97. Сообщить о необходимости уборки снега и наледи можно также в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.