Тридемия придет в Прикамье в начале февраля

Что касается циркуляции COVID-19, то особо опасаться его не стоит. Дело в том, что когда вирус только пришел в нашу популяцию, он давал тяжелейшие клинические формы течения болезни с поражением всех органов и систем. Сейчас — в результате массовой иммунизации, носительства и перенесенных заболеваний — мы создали невосприимчивость к вирусу. И так как ему некомфортно жить в нашей популяции, вирус мутирует в сторону повышенной контагиозности и малой патогенности. А значит, заразность его будет высокой, заболеваемость будет расти, а вот тяжелых клинических форм не прогнозируется.