Тридемия придет в Прикамье в начале февраля

В наш обиход вошло новое грозное слово — тридемия. На языке медиков оно означает одновременную циркуляцию трех активно распространяющихся вирусов: ОРВИ, гриппа и коронавируса.
Пока ситуация управляемая
И эта напасть, по мнению эпидемиологов, доберется до Приволжья уже в начале февраля. Во многих регионах после Нового года отмечается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. К примеру, жители Башкирии более 14 тысяч раз вызывали врачей на дом. Максимум звонков пришелся на 1 и 2 января. COVID-19 подтвержден у 2874 человек, 182 из них лечатся в больнице, большинство — в возрасте старше 60 лет.
В Нижегородской области за первую неделю наступившего года на больничный с признаками острого респираторного заболевания ушли 14 тысяч человек. Это чуть ниже, чем в последнюю неделю декабря.
За новогодние праздники снизилась заболеваемость и в Пермском крае. Было зарегистрировано 11 780 случаев заболевания — это на треть ниже, чем неделей ранее.
В Татарстане зафиксировали 17 593 случая гриппа и ОРВИ — это тоже ниже последней недели ушедшего года, но новогодние праздники — когда люди были разобщены, уже закончены: дети пошли в школы, студенты — на учебу, а родители — на работу, а значит, начинается обмен вирусами и количество заражений будет расти.
Пока ситуация с заболеваемостью расценивается как управляемая и характерная для данного времени года: эпидемический порог превышен лишь среди некоторых групп населения, но уже во второй половине января врачи ожидают подъема. Эпидемиологи рассказали, какую роль в ситуации с заболеваемостью сыграет тридемия.
Грипп опаснее ковида
— Что касается самого термина тридемия, то он означает, что на территории одновременно распространяется минимум три вируса, однако сейчас у нас активно циркулирует даже не три вируса, а значительно больше, — говорит заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. — Самую высокую долю среди всех ОРВИ занимает риновирус. Активно циркулирует коронавирус, также нарастает циркуляция респираторно-синцитиального вируса и вируса гриппа.
Что касается циркуляции COVID-19, то особо опасаться его не стоит. Дело в том, что когда вирус только пришел в нашу популяцию, он давал тяжелейшие клинические формы течения болезни с поражением всех органов и систем. Сейчас — в результате массовой иммунизации, носительства и перенесенных заболеваний — мы создали невосприимчивость к вирусу. И так как ему некомфортно жить в нашей популяции, вирус мутирует в сторону повышенной контагиозности и малой патогенности. А значит, заразность его будет высокой, заболеваемость будет расти, а вот тяжелых клинических форм не прогнозируется.
Зато более патогенным и агрессивным, чем когда-то SARS-CoV-2, становится вирус гриппа. И именно грипп дает сейчас тяжелые клинические формы и летальные исходы. К примеру, на днях трагический случай произошел в поезде Москва — Чита, когда, возвращаясь домой после отдыха в новогодние праздники в Москве, от вирусной инфекции скончалась семимесячная девочка. Что стало точной причиной ее смерти, сейчас выясняют специалисты.
Откуда взялась тридемия
А вот как эпидемиологи объясняют, откуда вообще взялась тридемия: во время жестких ограничений в пандемию коронавируса, когда мы сидели на изоляции, носили маски и занимались дезинфекцией, люди не сталкивались с привычными возбудителями в течение нескольких эпидемических сезонов. Из-за этого произошло снижение коллективного иммунитета к различным инфекциям, а доля восприимчивых к ним лиц выросла. Как только защитные меры были ослаблены или сняты, вирусы возобновили свою циркуляцию.
Еще один вопрос: может ли человек заразиться тремя вирусами одновременно?
— К сожалению, может, — считает Ирина Викторовна. — Существует даже такое понятие, как коинфекция — сочетанное заражение одной клетки различными видами вирусов. И если оно произойдет, то клиническое течение заболевания будет намного тяжелее.
Также тридемия может привести не только к единовременному, но и последовательному заражению различными вирусными инфекциями. Важнейшую роль в борьбе с заболеванием имеет состояние иммунной системы. А если иммунитет ослаблен в результате уже перенесенного заболевания, ему сложнее справиться с вторжением в организм нового вируса и противостоять развитию повторной болезни.
Кто в группе риска?
Как понять, заразился человек одним вирусом, двумя или более, ведь симптомы у ОРВИ, ковида и гриппа нередко схожи?
— Да, схожи, потому что все они относятся к группе острых респираторных вирусных инфекций, хотя отдельно бы я все-таки поставила грипп как наиболее тяжелую инфекцию. Но надо ли пациенту определять, одна у него инфекция или несколько? Зачем, если лечением все равно должен заниматься врач? Специфика лечения у каждого заболевания своя, но если вы заболели, причем тяжело, то не нужно выяснять, одна это инфекция или несколько, а нужно обязательно обращаться к докторам. По клиническим проявлениям и экспресс-тестам доктор определит причину заболевания и назначит соответствующее лечение.
Также перед предстоящим подъемом заболеваемости медики напоминают, что в группе риска по-прежнему находятся пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями. Им сложно противостоять вирусам из-за ослабленного иммунитета. Существует и еще одна группа риска — это люди, чья профессия связана с большим количеством контактов, — медики, педагоги, работники торговли и транспорта.
ВАЖНО
Меры профилактики
— В местах массового скопления людей надевать маску, особенно при посещении медицинских учреждений.
— Часто и тщательно мыть руки.
— Вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
— Не допускать переохлаждения.