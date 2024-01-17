В Красноярском крае в 2023 году вырос поток мигрантов

В Красноярском крае за 10 месяцев 2023 года увеличился поток мигрантов. В регион прибыло больше 16 тысяч человек, выехало — около 12 тысяч. Об этом сообщили в Красноярскстате.
По данным аналитиков, прирост составил 4319 человек. Это больше, чем годом ранее. За весь 2022 прирост составил всего 909 человек. Цифры несравнимые. В Красноярскстате рассказали, что основной прирост обеспечили жители стран СНГ.
Это Таджикистан, Кыргызстан и Азербайджан. Также в регион приезжали люди из Китая, Грузии и Германии. К примеру, из Поднебесной прибыло 473 человека, уехало из них — 403.