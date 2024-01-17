Пермяк выиграл десятки миллионов рублей, купив за 50 рублей лотерейный билет

«16 января был разыгран многомиллионный суперприз — 36 206 050 рублей. Удача улыбнулась участнику розыгрыша из Пермского края. Известно, что победитель приобрел билет за 50 рублей в мобильном приложении “Столото”», — рассказали агентству в пресс-службе, уточнив, что счастливчик еще не обратился за выигрышем.
По правилам лотереи «Спортлото “6 из 45”, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать всю выигрышную комбинацию. Ранее несколько жителей Прикамья выиграли по одному миллиону рублей в “Новогоднем миллиарде.