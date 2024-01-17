Пермяк выиграл десятки миллионов рублей, купив за 50 рублей лотерейный билет

«16 января был разыгран многомиллионный суперприз — 36 206 050 рублей. Удача улыбнулась участнику розыгрыша из Пермского края. Известно, что победитель приобрел билет за 50 рублей в мобильном приложении “Столото”», — рассказали агентству в пресс-службе, уточнив, что счастливчик еще не обратился за выигрышем.