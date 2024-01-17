Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили в 2024 году

В 2024 году продолжится рост цен на новые автомобили. Об этом предупредил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
По его словам, в зависимости от бренда и комплектации, автомобили в текущем году могут стать дороже на 20−40%. Это связано с нестабильным курсом валют и ростом утилизационного сбора.
Кроме того, эксперт отметил дефицит автомобилей в России, что также влияет на их стоимость.
«Несмотря на появление в 2024 году таких новинок из Китая, как Haval H5, Omoda E5, Jaecoo J8, Oting Paladin и других, дефицит остается в сегменте доступных седанов после прекращения поставок моделей Kia и Hyundai», — заявил Житнухин.
На стабилизацию цен может повлиять восполнение дефицита китайскими и отечественными автомобилями. Однако цены все еще будут зависеть от курса валют, издержек логистики и от размера ключевой ставки, передает Лента.ру (18+).