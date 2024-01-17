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Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили в 2024 году

Стоимость автомобилей в России зависит от ряда факторов.
Источник: Krasnoyarskmedia

В 2024 году продолжится рост цен на новые автомобили. Об этом предупредил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

По его словам, в зависимости от бренда и комплектации, автомобили в текущем году могут стать дороже на 20−40%. Это связано с нестабильным курсом валют и ростом утилизационного сбора.

Кроме того, эксперт отметил дефицит автомобилей в России, что также влияет на их стоимость.

«Несмотря на появление в 2024 году таких новинок из Китая, как Haval H5, Omoda E5, Jaecoo J8, Oting Paladin и других, дефицит остается в сегменте доступных седанов после прекращения поставок моделей Kia и Hyundai», — заявил Житнухин.

На стабилизацию цен может повлиять восполнение дефицита китайскими и отечественными автомобилями. Однако цены все еще будут зависеть от курса валют, издержек логистики и от размера ключевой ставки, передает Лента.ру (18+).