Инфляция грозит оставить приморцев без борща: насколько подорожали продукты

Ранее «ФедералПресс» писал, что цены на ряд продуктов во Владивостоке под конец 2023 года выросли на 20−30%, а на некоторые даже на 45%. По итогам ноября инфляция в очередной раз ускорилась и составила 9,21%. Это выше, чем в Дальневосточном федеральном округе (8,33%) и в целом по России (7,48%).