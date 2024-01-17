Инфляция грозит оставить приморцев без борща: насколько подорожали продукты

Количество продуктов рассчитывали на четырех человек, пишет «Комсомольская правда — Владивосток». При этом в магазинах были куплены самые дешевые продукты из тех, что предоставляет та или иная сеть супермаркетов. Овощи — немытые и нефасованные, упакованные товары (сметана, хлеб) — самые доступные в пересчете на единицу веса. Для анализа был выбран классический рецепт борща без лишних элементов.
Таким образом, борщ включил 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, 80 граммов лука и моркови, 130 граммов свеклы, 6 граммов чеснока, полкило курятины, 100 граммов сметаны и 200 граммов хлеба. Стоимость составила 243,18 рублей. При этом в среднем по России 4 порции борща обходятся в 161,12 рубля.
Отмечается, что буквально в ноябре 2023 года указанные продукты во Владивостоке были дешевле почти на 130 рублей. Раньше кастрюля борща на семью из четырех человек обходилась приморцам в 115,18 рубля. В итоге столица Приморья оказалась на шестой строчке рейтинга. Самый высокий «индекс борща» — в Анадыре, там суп обойдется в 450,45 рубля.
Ранее «ФедералПресс» писал, что цены на ряд продуктов во Владивостоке под конец 2023 года выросли на 20−30%, а на некоторые даже на 45%. По итогам ноября инфляция в очередной раз ускорилась и составила 9,21%. Это выше, чем в Дальневосточном федеральном округе (8,33%) и в целом по России (7,48%).