Восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в столице с 20 января

С 20 января в Москве изменится восемь маршрутов автобусов и электробусов. Они проходят в 21 районе и поселении Москвы.
«Наша задача — улучшить доступность транспорта во всех районах города, чтобы обеспечить москвичам более удобные поездки до станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров и других важных объектов. С 20 января мы изменим трассы восьми маршрутов автобусов и электробусов, на которых в месяц совершают более 450 тысяч поездок. Мы продолжаем развивать транспортную сеть столицы по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Лучше станет ходить транспорт в центре, на северо-востоке, юго-востоке и западе столицы, а также в поселении Десеновском в ТиНАО. Некоторые маршруты объединят — автобусы и электробусы будут курсировать чаще. Кроме того, появится более удобный подъезд к станциям Московских центральных диаметров (МЦД), жилым домам и социальным объектам.
В Юго-Восточном округе изменятся маршруты автобусов № 759 и 805. Их сократят до станции метро «Авиамоторная» и одноименной станции МЦД-3, но в то же время автобусы из Карачарова до Большой кольцевой линии будут ходить чаще, как и автобусы до Смирновской улицы на маршруте № 805. Добираться до многофункционального центра «Лефортово» будет удобно на автобусе № 987 от станции метро «Авиамоторная» и одноименной станции МЦД.
В Центральном округе маршруты С538 и С920 объединят в новый маршрут № 538. Он будет проходить от 6-го Новоостанкинского проезда до Болотной площади через станцию метро «Китай-город». Электробусы на нем будут курсировать чаще.
В Западном округе маршрут № 320 продлят до станции МЦД-4 Поклонная. Автобусы теперь будут останавливаться ближе к входу на станцию.
Жителям ТиНАО станет удобнее добираться до станций метро и города Троицка. Автобусы № 422 и 876 будут курсировать в обе стороны через 1-ю и 3-ю Нововатутинскую улицу, а на Нововатутинском проспекте будут останавливаться на разных остановках.
В СВАО маршруты № 538 и С511 продлеваются до 6-го Новоостанкинского проезда.
Так, жителям Останкинского района станет удобнее добираться до станции метро «Марьина Роща» и одноименной станции МЦД.