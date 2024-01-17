Восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в столице с 20 января

В Юго-Восточном округе изменятся маршруты автобусов № 759 и 805. Их сократят до станции метро «Авиамоторная» и одноименной станции МЦД-3, но в то же время автобусы из Карачарова до Большой кольцевой линии будут ходить чаще, как и автобусы до Смирновской улицы на маршруте № 805. Добираться до многофункционального центра «Лефортово» будет удобно на автобусе № 987 от станции метро «Авиамоторная» и одноименной станции МЦД.