Инвестор отреставрирует дом купца Крупенникова в Басманном районе

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений есть здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки для строительства коммерческих объектов и нестационарные торговые объекты в общественных местах. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.