Старый вокзал Астаны модернизируют

«В период капитального ремонта вокзал будет работать бесперебойно с ограничением доступа в зоны проведения ремонтных работ. Срок сдачи объекта в эксплуатацию будет определен после заключения договора с подрядной организацией на строительно-монтажные работы», — говорится в сообщении.