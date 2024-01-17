Стали известны способы оплаты проезда по платной трассе М‑12

Нижегородские водители могут оплатить проезд по трассе М-12 тремя способами. Подробнее о них рассказали в ГК «Автодор».
О въезде на платную дорогу водителям сообщит навигатор. Сейчас М-12 не оборудована шлагбаумами: вместо них стоят рамки со спецустройствами, которые фиксируют проезд машин и формируют счет на оплату. Поэтому некоторые автомобилисты не сразу могут понять, что оказались на платной трассе.
После того, как водитель воспользовался новой дорогой, он должен в течение пяти дней оплатить свой проезд. Если этого не сделает — получит штраф. Сейчас он составляет 1,5 тысячи рублей для легковых авто и 5 тысяч рублей — для грузовых. На оплату задолженности дается 20 дней.
При этом оплатить как проезд, так и штраф можно двумя способами: на сайте avtodor-tr.ru и tskad.ru.
А для тех, кто ездит регулярно по платным трассам России, есть и третий способ — это транспондер — транспортное устройство, с помощью которого можно бесконтактно оплатить проезд по платным дорогам и спецполосам. Благодаря ему водители могут оплачивать проезд со скидкой и не тратить время в очередях перед кассами.
Напомним, 8 сентября 2023 года президент России Владимир Путин приехал в Арзамас и дал официальный старт началу движения по М‑12. Трасса представляет из себя платную скоростную дорогу длиной 811 километров, соединяющую Москву и Казань. Она проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан.
21 декабря 2023 года платную дорогу от Москвы до Казани открыли полностью.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 740 тысяч поездок совершили россияне по трассе М‑12 в новогодние праздники.