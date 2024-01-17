Стали известны способы оплаты проезда по платной трассе М‑12

А для тех, кто ездит регулярно по платным трассам России, есть и третий способ — это транспондер — транспортное устройство, с помощью которого можно бесконтактно оплатить проезд по платным дорогам и спецполосам. Благодаря ему водители могут оплачивать проезд со скидкой и не тратить время в очередях перед кассами.