Крещенский сочельник в Хабаровский край приходит с морозами

Крещенские морозы, которые обещали синоптики Хабаровскому краю, еще будут, а пока январская погода дает нам небольшой перерыв — хорошенько отогреться и перевести дыхание. Впереди еще полтора месяца зимы!
Так, 18 января в Хабаровске ночью −20…-22 градуса, днем −14…-16 градусов. В Бикине ночной фон температур −21…-23, дневной −11…-13, в Вяземском на рассвете −20…-22 градуса, днем — 12…-14, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. На севере немного холоднее, но ведь январь же на календаре! В Охотске ночью −30…-32 градуса, днем, правда, почти столько же, −25…-27 градусов! В Николаевске-на-Амуре в предрассветные часы — 29…-31, в послеобеденное время −19…-21 градус. В Чегдомыне ночной фон −27…-29, дневной −18…-20 градусов, ночью пройдет небольшой снег. В Чумикане ночью — 25…- 27 градусов, днем −19…-21.
В селе имени Полины Осипенко ночной фон температур — 24…-26, дневной — 16…-18 градусов. В холодном Аяне столбик термометра ночью опустится до −22…-24 градусов, днем остановится на отметке −17…-19.
Утром 18 января ожидается небольшой снег в Комсомольске-на-Амуре, в темное время суток там −21…-23, днем −14…-16 градусов. В Троицком тоже небольшой снег, ночью −19…-21 градус, днем −13…-15. Снег прогнозируется и в Советской Гавани, ночной фон температур там −15…-17 градусов, днем всего −9…-11 градусов.
В народном календаре 18 января — Крещенский сочельник, вечер-приготовление к большому церковному празднику — Крещение Господне. К этому времени прекращались обильные застолья и веселье, люди варили пресное сочиво без масла и творога. Все шли в церковь освящать воду, потому что знали: крещенская вода даёт благословение, очищение, силы, здоровье! Она может храниться дома целый год. На Крещение вода освящается дважды: первый раз в Сочельник, а второй, собственно, на праздник 19 января. Самая главная народная традиция на Крещение — конечно же, купание в водоемах и прорубях. Смельчаки обязательно найдутся окунуться в ледяную воду.
Считается, что с этого дня начинаются Крещенские морозы.