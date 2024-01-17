Крещенский сочельник в Хабаровский край приходит с морозами

В народном календаре 18 января — Крещенский сочельник, вечер-приготовление к большому церковному празднику — Крещение Господне. К этому времени прекращались обильные застолья и веселье, люди варили пресное сочиво без масла и творога. Все шли в церковь освящать воду, потому что знали: крещенская вода даёт благословение, очищение, силы, здоровье! Она может храниться дома целый год. На Крещение вода освящается дважды: первый раз в Сочельник, а второй, собственно, на праздник 19 января. Самая главная народная традиция на Крещение — конечно же, купание в водоемах и прорубях. Смельчаки обязательно найдутся окунуться в ледяную воду.