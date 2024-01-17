В Казахстане модернизируют 28 вокзалов в 2024 году

В 2024 году планируется текущий ремонт на 28 вокзалах. Будут проведены работы по ремонту инженерных систем, входных групп, кровли, пассажирских платформ и другое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК “Қазақстан темір жолы”.