В Казахстане модернизируют 28 вокзалов в 2024 году

Планируется начать капитальный ремонт железнодорожного вокзала Астана.
«В рамках масштабного обновления планируется провести ремонт кровли, фасада, внутренних помещений вокзала, пассажирских платформ и сооружений на них. Будут модернизированы существующие системы громкоговорящей связи, устройств видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и оповещения. Предусмотрена замена инженерных систем, благоустройство прилегающей территории вокзала», — говорится в сообщении.
Как отметили в КТЖ, в период капитального ремонта вокзал будет работать бесперебойно с ограничением доступа в зоны проведения ремонтных работ.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию будет определен после заключения договора с подрядной организацией на строительно-монтажные работы.