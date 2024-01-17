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В Казахстане модернизируют 28 вокзалов в 2024 году

В 2024 году планируется текущий ремонт на 28 вокзалах. Будут проведены работы по ремонту инженерных систем, входных групп, кровли, пассажирских платформ и другое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК “Қазақстан темір жолы”.
Источник: Baigenews

Планируется начать капитальный ремонт железнодорожного вокзала Астана.

«В рамках масштабного обновления планируется провести ремонт кровли, фасада, внутренних помещений вокзала, пассажирских платформ и сооружений на них. Будут модернизированы существующие системы громкоговорящей связи, устройств видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и оповещения. Предусмотрена замена инженерных систем, благоустройство прилегающей территории вокзала», — говорится в сообщении.

Как отметили в КТЖ, в период капитального ремонта вокзал будет работать бесперебойно с ограничением доступа в зоны проведения ремонтных работ.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию будет определен после заключения договора с подрядной организацией на строительно-монтажные работы.