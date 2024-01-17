В Петербурге построят новый городской ледокол «Нарвская застава»

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новый ледокол станет вторым по счету для городской природоохранной аварийной службы. Первый — «Невская застава» — работает в Петербурге с 2009 года. В процессе эксплуатации он выполнил уже более 300 выходов в городскую акваторию.



В навигационный период ледокол может привлекаться к ликвидации разливов нефтепродуктов и тушению пожаров на суднах и прибрежных территориях. В зимний период судно совершает регулярные выходы для мониторинга и предотвращения скопления льда, которое может привести к затоплению прибрежных территорий.



Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, как в начале декабря ледокол «Невская застава» помогал освободить из ледового плена в Петербурге сухогруз «Пола Калисто», застрявший между Троицким и Дворцовым мостами.



