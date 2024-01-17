Михаил Дегтярев встретился с многодетными семьями Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с многодетными семьями региона, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Глава региона отметил, что всего в крае 23,5 тысячи многодетных семей.
В крае для сохранения семейных ценностей проводятся конкурсы «Семья Хабаровского края», «Женщина года», также семьи края ежегодно участвуют и побеждают во всероссийском конкурсе «Семья года».
«12 семей нашего края отмечены государственными наградами — орденом и медалью ордена “Родительская слава”. В 2023 году орденом “Родительская слава” награждена семья Комендантовых из Ванинского района, воспитывающая 10 детей. Почетного знака “Материнская слава” удостоена 51 многодетная мама», — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
В Хабаровском крае по инициативе главы региона в прошлом году был учрежден почетный знак «Отцовская слава» за воспитание пяти и более детей. За это время его обладателями стали три многодетных отца из Охотского, Верхнебуреинского и Нанайского районов.
Почетным знаком «Родительская слава Хабаровского края» были награждены 26 многодетных семей. Один из них глава региона вручил 16 января семье Грушевских, в которой воспитывается 11 детей, также Михаил Дегтярев предложил представить маму Татьяну Грушевскую к званию «Мать-героиня», которое присваивается президентом России.