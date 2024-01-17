Сразу три железнодорожных переезда перекроют в Приморье из-за ремонта

Во Владивостоке на время плановых ремонтных работ перекроют три железнодорожных переезда. В мэрии озвучили даты закрытия, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности — в материале.
Железнодорожный переезд «Моргородок» на проспекте 100-летия Владивостока, 27, будет закрыт с 19 января 22:00 по 20 января 6:00. Автомобили смогут проехать только по одной полосе.
Переезд станции «Океанская» на улице Успенского, 64, также перекроют в ночь на 20 января: с 0:00 до 6:00.
Также в ночь на пятницу с 0:00 до 6:00 будет ограничено движение для автомобилей через ж/п проезд на станции «Совхозная» в селе Прохладное Надеждинского района на улице Центральная, 15.
Напомним, что в среду, 17 января, во Владивостоке на время перекрыли объездную трассу Де-Фриз — Седанка — Патрокл от съезда «Дальхимпром» до развязки на Фадеева. Сделали это из-за нескольких аварий, которые произошли на скользкой дороге.