Цены на яйца на Кубани начали снижаться

Цены на яйца в России снижаются, в магазинах продукт стал дешевле. В Ассоциации компаний розничной торговли подтвердили, что цены стабилизируются и у производителей. В Краснодарском крае статисты также опубликовали среднюю стоимость, которая ниже прошлого месяца.
— Если в декабре в Краснодаре яйца на прилавках магазинов были по средней стоимости 152 рубля. То в январе — 148 рублей. Самые дорогие нашли в Сочи — 155 рублей, — говорят в Краснодарстате.
Перед Новым годом производители и продавцы не снижали планку стоимости на яйца из-за высокого спроса. По данным на январь, ситуация стабилизируется.
Ранее гендиректор племенного птицеводческого завода «Лабинский» Александр Басханов сообщил «КП» — Кубань", что дефицит яиц на рынке пока есть, поэтому резкого падения цен ждать не стоит.