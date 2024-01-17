Цены на яйца на Кубани начали снижаться

Цены на яйца в России снижаются, в магазинах продукт стал дешевле. В Ассоциации компаний розничной торговли подтвердили, что цены стабилизируются и у производителей. В Краснодарском крае статисты также опубликовали среднюю стоимость, которая ниже прошлого месяца.