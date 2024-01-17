Температурный рекорд дня во Владивостоке: почти на 4 градуса больше, чем 74 года назад

Погода во Владивостоке поставила 17 января 2024 года температурный рекорд дня. Столбики термометров достигали отметки +4,2 °С. Это сразу на 3,9°С больше, чем было в 1950 году, когда был поставлен предыдущий температурный дневной рекорд. Тогда, 74 года назад, градусники показали +0,3 °С, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.
Впрочем, уже 18 января в Приморье и Владивостоке существенно похолодает. В Приморье вслед за высотной фронтальной зоной вторгнется холодный арктический воздух, и температура воздуха в столице края снизится до −7…-11 °С.
К 21 же января синоптики ожидают во Владивостоке температуру до −18 °С, а в утренние часы она может упасть даже до −20 °С. В крае же могут ударить морозы до −30 °С.
Так что температура в этот день может поставить еще один рекорд, но теперь уже со знаком «минус».