Температурный рекорд дня во Владивостоке: почти на 4 градуса больше, чем 74 года назад

Погода во Владивостоке поставила 17 января 2024 года температурный рекорд дня. Столбики термометров достигали отметки +4,2 °С. Это сразу на 3,9°С больше, чем было в 1950 году, когда был поставлен предыдущий температурный дневной рекорд. Тогда, 74 года назад, градусники показали +0,3 °С, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.