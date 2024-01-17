Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен на 18 января

В четверг будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине с дождем), слабая метель. Утром и днем по востоку прогнозируется сильный снег. Местами гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, местами, а по востоку во многих районах — 15−18 м/с.