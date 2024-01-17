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Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен на 18 января

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и порывистого ветра объявлен в Беларуси на 18 января. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Ричмонде: -8° 0 м/с 73% 760 мм рт. ст.
Источник: БЕЛТА

В четверг будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине с дождем), слабая метель. Утром и днем по востоку прогнозируется сильный снег. Местами гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, местами, а по востоку во многих районах — 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 3 градусов по юго-западу до минус 17 градусов по северо-востоку. Днем температура воздуха составит минус 3 — плюс 3 градуса, а по Витебской области — до 7 градусов мороза.