«Можно подхватить один вирус за другим»: Грозит ли Петербургу тридемия и как развивается эпидемия гриппа после каникул

Ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID 19 похожа на прыжки в высоту: город то и дело перепрыгивает планку — эпидемический порог — и довольный приземляется на мат. Мастер спорта по сезонной заболеваемости чуть сдал за новогодние праздники, люди сидели дома и меньше заражали друг друга, а теперь снова стремится к антирекордам. По подсчетам регионального Роспотреба, за минувшую неделю, с 8 по 14 января, заболеваемость выросла в два раза по сравнению с первой неделей 2024 года.
Так, эпидпорог снова превышен. Хотя еще на каникулах, как сообщали в ведомстве, хватали сезонные болячки аж на 62,5 процента меньше по сравнению с последней неделей 2023-го. Гриппом, кстати, болели меньше всего — его доля от общей заболеваемости респираторными инфекциями составила 12,6 процента. Об этом спаде предупреждал и доктор медицинских наук, иммунолог и инфекционист Владислав Жемчугов:
— Каникулы разорвут все эпидемические цепочки, так как взрослые временно не будут ездить на работу, а учащиеся ходить в школу. Большинство людей будет отдыхать дома.
Медик как в воду глядел: из-за аномальных морозов, что напали на наш регион в праздники, все сидели по домам. Зато если в конце декабря с пневмониями и подозрениями на COVID-19 и другими ОРВИ в стационарах лежали 2480 пациентов, то на 15 января уже 1747. Детишкам тоже каникулы пошли на пользу: до Нового года на карантине было 584 школьных класса и 35 детсадовских групп, сейчас же, по информации Комитета по образованию, закрыты всего 3 школьных класса и 2 группы. Однако надо понимать: малышня вернулась с праздников, а это значит, что объявлений по типу «Уважаемые родители! В группе № 4 карантин по гриппу» будет все больше.
— Дети вышли с каникул и снова обменялись между собой микробами — кто что откуда привез. А потом еще домой новые микробы принесли. Особенно это касается тех, кто в школах учится, вузах, — объяснил Жемчугов и подчеркнул, что эпидситуация просто возвращается на круги своя и в этом нет ничего страшного.
К слову, сейчас, по данным Роспотреба, преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Доля же гриппа составляет всего 2,7 процента.
А еще под занавес 2023 года пугали так называемой тридемией — эпидемией не одного, а сразу трех вирусов: например, короны, гриппа и ОРВИ. Но Жемчугов и здесь призывает нас не переживать.
— Нет никакой тридемии. Вирус размножается только один! А вот чувствительность тестов у нас очень высокая, поэтому, например, в каком-нибудь носу могут определить сразу несколько микробов, но это ни о чем не говорит, — успокаивает медик. — Только первый попавший в организм вирус вызывает болезнь. А вот после, когда уже от одного выздоровел, можно легко подхватить другой, особенно если иммунитет ослаблен.
К слову, в инфекционной больнице имени Боткина до сих пор не было пациентов с одновременно подтвержденными диагнозами гриппа, ОРВИ и COVID-19. Можно выдохнуть!
ТОЛЬКО ЦИФРЫ*
— 5760 человек с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него находятся на амбулаторном лечении.
— 1747 пациентов с COVID 19 и пневмониями — на лечении в стационарах.
— 136 больных в реанимации.
— 2545 коек развернуто в городе.
— 9 городских стационаров работают с COVID-19.
* — по данным Смольного на 15 января 2024 года.
ВОПРОС — РЕБРОМ.
Как отличить между собой грипп, ОРВИ и ковид?
Врач-инфекционист приемного отделения Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Евгений Венев:
— Это очень схожие заболевания, которые вызываются различными респираторными вирусами. Поэтому их дифференциальная диагностика может быть затруднена, и окончательно поставить диагноз можно только проведя соответствующие исследования. Однако есть опорные признаки, которые могут помочь при первой встрече с инфекцией. Для гриппа характерно стремительное начало, сразу с высокой температурой и с выраженными признаками усталости, мышечной и головной боли, сухим грудным кашлем, а также жидким стулом. Для остальных ОРВИ не характерны такие высокие температуры и столь выраженные системные признаки: к примеру, голова может болеть, но значительно меньше. Тем не менее при ОРВИ больше выражены катаральные признаки: чихание, обильный насморк, боль в горле. Для ковида же характерен разный набор признаков, в зависимости от тех штаммов, с которыми мы сталкиваемся. С последними генерациями Омикрона болезнь протекает более-менее легко, тяжелых случаев почти нет. Он, скорее, будет больше похож на ОРВИ, но по-прежнему часто из-за него пропадает обоняние, наступает лихорадка, ломота в мышцах.
У детей почти все вирусные инфекции протекают тяжелее, чем у взрослых. Кроме того, для них характерно быстро развитие респираторных симптомов и в том числе, например, наступление отдышки и так называемого «ложного крупа», при котором ребенок будто бы задыхается (при парагриппе, респираторно-синцитиальном вирусе). Однако ковид они пока переносят легче.