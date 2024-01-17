«Можно подхватить один вирус за другим»: Грозит ли Петербургу тридемия и как развивается эпидемия гриппа после каникул

— Это очень схожие заболевания, которые вызываются различными респираторными вирусами. Поэтому их дифференциальная диагностика может быть затруднена, и окончательно поставить диагноз можно только проведя соответствующие исследования. Однако есть опорные признаки, которые могут помочь при первой встрече с инфекцией. Для гриппа характерно стремительное начало, сразу с высокой температурой и с выраженными признаками усталости, мышечной и головной боли, сухим грудным кашлем, а также жидким стулом. Для остальных ОРВИ не характерны такие высокие температуры и столь выраженные системные признаки: к примеру, голова может болеть, но значительно меньше. Тем не менее при ОРВИ больше выражены катаральные признаки: чихание, обильный насморк, боль в горле. Для ковида же характерен разный набор признаков, в зависимости от тех штаммов, с которыми мы сталкиваемся. С последними генерациями Омикрона болезнь протекает более-менее легко, тяжелых случаев почти нет. Он, скорее, будет больше похож на ОРВИ, но по-прежнему часто из-за него пропадает обоняние, наступает лихорадка, ломота в мышцах.