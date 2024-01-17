С погибшим в ходе СВО Сергеем Иванукиным простятся в Волгоградской области

Печальная новость пришла из Новоаннинского района Волгоградской области. В хуторе Рожновском 19 января проводят в последний путь погибшего в зоне проведения специальной операции на Украине земляка Сергея Иванукина. 42-летний боец скончался после тяжелого ранения в ходе СВО и острой кровопотери, сообщил глава Новоаннинского района Николай Моисеев.
— Он для нас навсегда останется героем. Соболезнуем и скорбим вместе с вами, — отметил Николай Моисеев.
Сергей Иванукин родился и жил в Рожновском. По мобилизации ушел служить в октябре 2022 года. Его не стало 13 января 2024 года. У бойца в Новоаннинском остались родители, сестра, жена и двое сыновей.
Редакция «Комсомольской правды» соболезнует родным и близким Сергея Иванукина и всех погибших в зоне СВО.