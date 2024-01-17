Воронежцам рассказали о влиянии типа плит на оплату света

Оказалось, что тип плиты влияет на оплату тарифов на электроэнергию, такими данными поделилось министерство тарифного регулирования Воронежской области.
Напомним, что в регионе начали действовать дифференцированные тарифы. Это система оплаты, в которой стоимость зависит от объема потребления ресурса.
В ведомстве заявили, что для обладателей газовых плит оплата света будет выше, чем для тех, кто использует электрические.
Дело в том, что в домах, где отсутствует газ, действует особая система пониженного коэффициента. Связывают такую меру с большей расходованием электроэнергии при приготовлении пищи. Более низкая оплата создана для уравнения итогового платежа для людей, проживающих в домах с газовым обеспечением и без него.