Воронежцам рассказали о влиянии типа плит на оплату света

Дело в том, что в домах, где отсутствует газ, действует особая система пониженного коэффициента. Связывают такую меру с большей расходованием электроэнергии при приготовлении пищи. Более низкая оплата создана для уравнения итогового платежа для людей, проживающих в домах с газовым обеспечением и без него.